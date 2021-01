Avengers: Endgame, Paul Bettany sul mancato ritorno di Visione: 'Ora so perché'

Il finale di Avengers: Endgame ci ha permesso di rivedere tutti insieme gli eroi caduti per mano (o meglio, per schiocco) di Thanos: nell'esercito di Spider-Man e soci tornati in vita dopo l'intervento di Hulk, però, è impossibile non notare l'assenza del povero Visione.

Il personaggio di Paul Bettany, infatti, non fu riportato in vita in quanto morto precedentemente all'utilizzo del Guanto dell'Infinito: una scelta che fece storcere il naso a più di un fan Marvel, ma che verrà presumibilmente spiegata in quel WandaVision il cui esordio promette di essere il pezzo forte di questo primo mese del 2021.

A parlarne è stato lo stesso Bettany, che non ha nascosto un'iniziale delusione per il suo mancato ritorno: "Avrei potuto provare un po' di delusione a quel punto, ma ero già a conoscenza del perché. Dopodiché abbiamo passato un anno girando il perché. Kevin Feige mi spiegò il motivo e io pensai: 'È difficile contestare la sua logica'. È davvero molto intelligente, ha un ottimo istinto. Quindi mi sono fidato" ha spiegato l'attore.

A proposito di Kevin Feige, il presidente di Marvel Studios ha recentemente commentato i rinvii dei film dell'MCU; una teoria, invece, potrebbe aver risolto un buco di trama di Avengers: Endgame.