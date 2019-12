Avengers: Endgame, un passaggio di The Winter Soldier aveva anticipato la battaglia finale

Avengers: Endgame continua a far parlare di sé nonostante siano passati parecchi mesi dalla sua uscita nelle sale. Adesso, in un post diventato virale, un fan ha fatto notare di come un passaggio di Captain America: The Winter Soldier avesse anticipato un momento preciso dell'ultimo dei film sugli Avengers.

Nel primo film Marvel diretto dai fratelli Russo, infatti, c'è un passaggio in cui Steve Rogers afferma sicuro di sé: "Se sono l'unico, così sia. Ma spero di non esserlo". Il passaggio viene accostato a un momento preciso della battaglia finale di Avengers: Endgame, quando proprio Rogers è deciso ad affrontare, apparentemente da solo, Thanos nello scontro definitivo. Tuttavia, Captain America non sarà solo, ma ci saranno tutti gli altri a dagli man forte proprio nel momento più opportuno, quando potrà finalmente esclamare il grido di battaglia: "Avengers assembled!"

Questa è solo l'ultima delle intuizioni di alcuni attenti fan dei Marvel Studios circa il film di Anthony e Joe Russo; proprio oggi vi riportavamo la fantasiosa fan theory secondo la quale Steve Rogers sarebbe il nonno di Peter Quill aka Star-Lord. Tutta la teoria ruota attorno al fatto che Laura Haddock, l'attrice che interpreta Meredith Quill, madre di Peter Quill, appare anche nel film Captain America - Il primo vendicatore, il film che racconta le origini del supereroe e del suo scontro con il Teschio Rosso. La teoria sosterrebbe che l'attrice interpreti sia Meredith Quill che la madre della stessa e che quest'ultima avrebbe avuto quindi un flirt con Steve Rogers. Non c'è molto a sostegno di questa teoria, oltre al fatto che la madre di Meredith non è nella stanza d'ospedale in cui muore la figlia all'inizio del primo Guardiani della Galassia. Se la teoria dovesse essere corretta, Star-Lord non avrebbe solamente ereditato i suoi poteri dal padre celestiale ma anche dal siero del supersoldato direttamente da Steve Rogers.

In un recente articolo abbiamo poi visto i segreti dello "Smart Hulk" e degli effetti visivi di Avengers: Endgame.

Il prossimo film del Marvel Cinematic Universe ad arrivare nelle sale sarà Black Widow, nel maggio 2020.