Avengers: Endgame, parla il Production Designer della saga Marvel

Non è soltanto un record di incassi planetario, ma Avengers: Endgame rappresenta anche una svolta professionale nella carriera di Charles Wood, il Production Desidgner assoldato dai Marvel Studios con un compito arduo da portare a termine: realizzare un contesto artistico credibile per un film sui supereroi del Marvel Cinematic Universe.

Il curriculum di Charles Wood in casa Marvel è davvero di tutto rispetto, ma è con Avengers: Age of Ultron che il Production Designer entra a pieno titolo nel cuore del MCU.

È spettato proprio a lui coordinare le attività artistiche degli ultimi due film dedicati ai Vendicatori con un occhio di riguardo per Avengers: Endgame, le cui dimensioni progettuali si sono rivelate notevoli.

Come dichiara Wood, “Eravamo già sicuri di quanto tempo sarebbe occorso per girare in America, così abbiamo deciso di allacciare le trame di Infinity War ed Endgame in modo che si influenzassero a vicenda fin dalla prima versione della sceneggiatura”.

La sfida è stata particolarmente complessa per la costruzione degli ambienti che avrebbero dovuto fare da collante con le altre opere della saga Marvel, per non parlare dei continui rimaneggiamenti del testo cinematografico in corso d’opera, fattore che ha reso la realizzazione tecnica dell’opera ancora più difficoltosa.

Per alcune location presenti in Avengers: Endgame Charles Wood ha dovuto fare affidamento sulla sua ispirazione artistica supportata da Anthony e Joe Russo, i registi del film: il risultato ha toccato vette digitali incredibili fuse poi con location reali come il Deserto di Atacama in Cile.

Per Black Widow, la prossima impresa del Production Designer che uscirà il 1° Maggio 2020 negli USA, sono da poco trapelati l’ingresso di un body builder nel cast e certe idee della sceneggiatrice sulle figure femminili del MCU.