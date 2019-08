Avengers: Endgame, a quanto pare Peter ha ispirato Tony a creare il viaggio nel tempo

Secondo un utente Reddit il legame fra Tony Stark e Peter Parker è (era) così intenso che nel corso di Avengers: Endgame ha contribuito ad ispirare Iron Man per il suo modello di viaggio nel tempo.

Dotato di una capacità di osservazione evidentemente fuori dal comune, infatti, questo utente Reddit si è reso conto di un dettaglio finora sfuggito a tutti ma nascosto in bella vista: dopo aver cacciato i suoi ex colleghi andati a trovarlo in cerca di aiuto, un Tony Stark dilaniato dai rimorsi si perde a guardare una sua vecchia foto che lo ritrae in compagnia di Peter; ebbene, nella foto Peter regge un diploma consegnatogli da Tony, ma lo regge al contrario.

Immediatamente dopo, quando Stark sta cercando di dare un senso alla striscia di Mobius per creare il modello base del viaggio nel tempo, dichiara di aver avuto "un'improvvisa ispirazione" e si rende conto che la chiave di tutto è capovolgere la struttura.

Secondo la teoria, vedere il diploma capovolto di Peter ha fornito a Tony l'idea giusta per risolvere il dilemma del viaggio nel tempo.

Generalmente le teorie dei fan, per quanto sempre affascinanti, fanno un po' acqua da tutte le parti a se confrontate con le informazioni concrete messe a disposizione dai film, eppure questa volta pare proprio che la tesi sia inattaccabile. Voi cosa ne dite? Fatecelo sapere nei commenti.

