Avengers: Endgame, il palinsesto via cavo si prende gioco dei fan di Spider-Man!

La notizia della scissione tra i Marvel Studios e Sony per la realizzazione dei prossimi film sull’arrampicamuri non è passata inosservata davvero a nessuno: gli operatori della statunitense Comcast hanno ben pensato di aggiornare la messa in onda di un canale televisivo con un sottotitolo per Avengers: Endgame che è davvero un programma.

Chissà quante volte vi sarà capitato di scorrere svogliatamente un catalogo pay-per-view o il palinsesto di un’emittente televisiva in chiaro per cercare una pellicola tappabuchi: che sia la calura estiva o la smania da binge watching, alla Comcast è sembrato il pretesto giusto per un colpo basso ai fan di Spider-Man.

Qualcuno deve aver dimenticato di avvertire Jeff Goldblum – tanto che la sua reazione si commenta da sola –, ma la questione recente intorno alla separazione fra Sony e Marvel è davvero sulla bocca di tutti e di sicuro anche sulla tastiera del telecomando di Xfinity.

Questo infatti è il nome di uno dei canali del pacchetto Comcast, colosso delle trasmissioni via cavo negli Stati Uniti d’America, che per la trasmissione di Avengers: Endgame ha adottato una tagline bizzarra: “Dite la verità, siete qui per salvare Tom Holland”.

Riferendosi sicuramente ai fan di Spider-Man, l’emittente ha colto la palla al balzo per incrociare la programmazione in corso con l’argomento che gli appassionati del Marvel Cinematic Universe stanno cominciando a digerire.

Forse le parole di Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, possono alleviare la perdita cinematografica: “Nei confronti di Spider-Man provo tanta gioia e tanta gratitudine, con lui abbiamo girato due film autonomi e tre con i Vendicatori. È stato un sogno che non credevo mai si sarebbe realizzato, e non era destinato a durare per sempre. Sapevamo che avremmo avuto un certo lasso di tempo per queste opere e abbiamo raccontato la storia che desideravamo, quindi sarò sempre riconoscente per questo”.

Ci sono davvero storie che non finiscono mai, e alcune diventano Leggende, proprio come è accaduto a Robert Downey Jr. durante il D23 Expo dopo il successo di Avengers: Endgame.