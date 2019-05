Avengers: Endgame, l'omaggio di Jeremy Renner a un personaggio del film

Avengers: Endgame continua a far registrare incassi impressionanti al botteghino, ma il destino di alcuni personaggi ha lasciato l’amaro in bocca ai fan, provocando un po’ di malinconia anche agli stessi attori.

Alcuni dei Vendicatori, infatti, hanno abbandonato il Marvel Cinematic Universe, come Black Widow, il personaggio interpretato da Scarlett Johansson, che si sacrifica per il bene comune. Per l’eroina e per l’attrice in carne ed ossa, però, è arrivato un suggestivo omaggio da parte di Jeremy Renner, l’interprete di Occhio di Falco. L’attore ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto di scena inedita, in cui tiene per mano Scarlett Johansson e sembra dirle qualcosa. L’immagine, in bianco e nero, è in effetti delicata e toccante, e lascia trapelare tutto l’affiatamento che si è creato sul set tra gli attori e anche con la crew.

La didascalia di Renner recita: “Dietro le quinte con questa dea”.

Dopo la sua dipartita in Avengers: Endgame, per Scarlett Johansson è adesso in programma un film stand-alone su Black Widow, di cui non si sa ancora molto ma che secondo alcuni rumor sarà ambientato dopo Civil War.

Il post di Jeremy Renner non è l'unico omaggio al cine-comic da parte degli attori negli ultimi giorni. Mark Ruffalo (Hulk), per esempio, ha da poco pubblicato un video celebrativo del MCU.