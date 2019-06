Avengers: Endgame, il nuovo spot stuzzica i fan sui Guardiani della Galassia Vol. 3

Arrivato a 45 milioni dal record di Avatar, I Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo spot di Avengers: Endgame che, per chi ha visto il film, è un chiaro riferimento al futuro dei Guardiani della Galassia.

Attenzione, seguono spoiler su Avengers: Endgame.

Lo spot, che vi riportiamo in calce alla notizia, non è altro che un segmento del finale di Endgame in cui Thor, fierissimo nella suona nuova versione Lebowskiana, si appresta a tornare nello spazio in compagnia dei Guardiani della Galassia, anticipando un'ormai probabile partecipazione di Chris Hemsworth al terzo capitolo di James Gunn.

Al centro del filmato c'è lo scambio di battute tra Star-Lord e Thor su chi sia effettivamente il leader del gruppo, con annessa finta sicurezza del personaggio di Chris Pratt e lo sguardo penetrante del Dio del Tuono. In pochi mesi Guardiani della Galassia Vol. 3 è passato dal non avere un regista ufficiale al ritorno di James Gunn e la potenziale, anche se non confermata, presenza di Chris Hemsworth. Per saperne di più vi rimandiamo alle dichiarazioni di James Gunn sul suo licenziamento.

Avengers: Endgame è uscito per la prima volta dalla top 10 del box office americano e perciò, nonostante Avatar disti ormai meno di 50 milioni, il raggiungimento del record all-time ora è tutt'altro che scontato. Qui potete trovare la nostra recensione di Avengers: Endgame.