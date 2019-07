Avengers: Endgame, il nuovo look di Hulk è stato scelto all'ultimo secondo

Durante il commento audio contenuto nell'edizione digital dell'home-video di Avengers: Endgame, il co-regista Joe Russo ha rivelato che il nuovo look di Hulk è stato scelto letteralmente all'ultimo minuto.

Nelle parole del cineasta:

"Professor Hulk è uno di quei personaggi che abbiamo visto completato al 100% solo l'ultima settimana prima della consegna del film, perché il reparto VFX ha impiegato tantissimo tempo per realizzarlo."

Suo fratello Anthony, co-regista del film, aggiunge:

"Dovremmo dare credito a Mark Ruffalo, che ovviamente è un attore straordinario. Ha lavorato così duramente per capire questo personaggio, perché, sai, ha interpretato queste due versioni. Sta facendo Banner, ma sta anche facendo Hulk. Capire in che modo funziona la combinazione delle loro due parti, è stato un vero viaggio per lui. Abbiamo fatto molta sperimentazione. Abbiamo trascorso molto tempo su un palcoscenico in motion capture, sperimentando idee diverse con Mark. E ha lavorato duramente per trovare questo personaggio".

Cosa ne pensate?

