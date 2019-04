Avengers: Endgame, nuove sorprendenti rivelazioni dal filmato mostrato alla CinemaCon

Disney e Fox erano presenti alla CinemaCon di Las Vegas e qui hanno avuto modo di mostrare un filmato contenente alcune immagini inedite tratte da Avengers: Endgame. [ATTENZIONE: seguono spoiler dei contenuti del film]

Sebbene non sia ancora stato rivelato nulla sulla trama principale della pellicola, veniamo a conoscenza del perché dell'assenza in tutti questi anni di Carol Danvers, dal film di Captain Marvel fino a Endgame, del luogo occupato da Thanos dopo aver sterminato metà dell'universo, e del piano sulla Terra degli Avengers superstiti.

Il filmato si apre con Captain Marvel che rende manifesta l'intenzione di sconfiggere Thanos da sé, ma gli Avengers le intimano di non andare da sola. Vedova Nera poi fa notare che non sanno nemmeno dove Thanos potrebbe trovarsi, Nebula afferma che il Titano Pazzo le aveva parlato di un pianeta giardino dove aveva intenzione di ritirarsi una volta che il suo piano fosse stato ultimato e che è il luogo in cui lo si vede nell'ultima scena di Infinity War. Rocket allora accende un ologramma che mostra un pianeta nel quale due giorni prima era stata rilevata un'immensa quantità di energia. Sì, Thanos ha usato ancora il Guanto dell'Infinito.

Come molti hanno speculato in questi mesi, il primo piano degli Avengers sarà quello di usare ancora il Guanto per cancellare gli effetti delle pietre una volta sconfitto Thanos. Sebbene non vengano mostrati ulteriori dettagli nel filmato, a un certo punto Carol propone di usare le pietre per riportare tutti indietro. Basandoci su ciò che abbiamo visto dai trailer, possiamo assumere che questo primo piano fallirà e per questo utilizzeranno quelle divise bianche per entrare nel Regno Quantico.

Nonostante sappiamo che Tony Stark e Nebula faranno ritorno sulla Terra, con il miliardario riunito con Pepper, come visto nell'ultimo trailer, né lui né Scott Lang sono presenti nelle scene mostrate, né si vedono viaggiare nello spazio con gli altri. Che Stark e Lang stiano lavorando a un altro piano per resettare "la decimazione" oppure Stark nutre ancora pessime sensazioni riguardo a tutto ciò che andato storto tra lui e Cap in Civil War?

Non sembra che Endgame spenderà troppo tempo a spiegare cosa abbia fatto Carol durante gli ultimi vent'anni, ovvero durante la sua assenza dalla Terra, ma ci verrà fornita una spiegazione, circa. A un certo punto Rhodey chiede alla Danvers dove sia stata per tutto questo tempo e lei gli risponde dicendogli che "ci sono un sacco di pianeti che non sono così fortunati da avere voi ragazzi". Non è una spiegazione esaustiva, ma probabilmente è l'unica che avremo nel corso della pellicola.

Che ne pensate del materiale mostrato? Aumenta la vostra curiosità rispetto a quanto visto nell'ultimo trailer di Avengers: Endgame? La pellicola di Anthony e Joe Russo sbarcherà nelle sale il 24 aprile 2019 e avrà una durata effettiva di 3 ore e 2 minuti.