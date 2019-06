Avengers: Endgame, ecco la nuova statua raffigurante Thanos!

La vostra sete di Marvel Cinematic Universe è impossibile da placare? Non sapete come ingannare l'attesa in questo limbo tra Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home? Bene, Iron Studios vi dà la possibilità di dare un ulteriore sguardo al Thanos della battaglia finale.

L'ultima fatica della nota azienda è infatti una statua, in scala 1:4, raffigurante proprio il tanto amato/odiato Titano Pazzo nella mise in cui l'abbiamo ammirato durante la battaglia decisiva per le sorti dell'universo.

Thanos si presenta con la sua armatura e la terribile arma sfoggiata in Avengers: Endgame. Nelle foto rilasciate lo vediamo in varie pose: in alcune possiamo ammirarlo sfoggiare l'impostazione solenne ed il viso truce di chi sta per prepararsi alla battaglia; in altre, leggermente più elaborate, vediamo riprodotto quello che è palesemente il momento in cui il Titano scopre di non avere più le Gemme dell'Infinito incastonate nel guanto, un attimo prima che Tony Stark si sacrifichi salvando la vita a tutti gli esseri viventi.

Una creazione sicuramente interessante come tutte le altre di Iron Studios, che di certo non servirà a lenire la voglia dei fan di proiettarsi nel futuro del MCU ma regalerà loro, quantomeno, la possibilità di guardare da un'altra prospettiva uno dei personaggio meglio riusciti dell'universo Marvel.

A proposito di Avengers: Endgame, comunque: il film ha quasi raggiunto l'incasso di Avatar, mentre, per chi volesse, la casa sul lago di Tony Stark è in affitto su Airbnb!