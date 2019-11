Avengers: Endgame, avete notato questo riferimento a Ritorno al futuro - Parte II?

Con l'arrivo in home video di Avengers: Endgame i fan di tutto il mondo stanno analizzando al meglio ogni sequenza del film e un fan di Reddit avrebbe notato un riferimento preciso a una sequenza di Ritorno al futuro - Parte II.

Stavolta parliamo veramente della citazione della citazione: un fan di Reddit infatti si è accorto che il kolossal di Anthony e Joe Russo cita in una particolare sequenza il film di Robert Zemeckis, il primo dei due sequel della saga di Ritorno al futuro uscito nel 1989, esattamente trent'anni fa. La sequenza è quella in cui Marty McFly giunto nel 2015 dal 1985 viene traumatizzato da una sequenza in 3D realizzata per la promozione del fittizio Lo Squalo 19. Ebbene, Avengers: Endgame cita proprio tale sequenza quando uno dei mostri dell'esercito di Thanos attacca Rocket Raccoon prima di polverizzarsi nel nulla in seguito allo schiocco di dita di Tony Stark, che salva la situazione e distrugge Thanos e il suo esercito.

Non è la prima volta che la saga di Zemeckis viene citata all'interno della pellicola, in quanto, come noto, lo stesso Bruce Banner/Hulk in una precisa scena del film con l'Antico fa riferimento proprio alla fisica di Ritorno al futuro come base dei viaggi nel tempo. Salvo poi essere smentito dalla narrazione con i fratelli Russo a confermare che: "le regole di Ritorno al futuro non si applicano al nostro universo, stiamo giocando con regole completamente diverse".

Nel corso delle ultime settimane sono state poi rivelate un paio di scene inedite di Endgame: la prima era una variante dell'incontro tra Peter Parker e Tony Stark durante la battaglia finale contro Thanos e il suo esercito; la seconda scena rivelata dal montatore Jeffrey Ford ha invece a che fare con Scott e Hope, ovvero Ant-Man e Wasp, e anche questa avrebbe dovuto avere luogo durante la battaglia.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle parole di Jeffrey Ford su Martin Scorsese e all'annuncio di Endgame su Disney+ dal giorno del lancio della piattaforma.