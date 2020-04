Avengers: Endgame non doveva creare una serie per Loki: ecco com'è andata davvero

Dopo aver discusso la sorte di Loki in Avengers: Infinity War, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno svelato nuovi retroscena a proposito del ruolo del personaggio di Tom Hiddleston all'interno di Avengers: Endgame.

Come noto, infatti, il Dio dell'Inganno (versione 2012) approfitta di alcuni contrattempi durante il "furto del tempo" organizzato dagli Avengers per recuperare le Gemme dell'Infinito e riesce a fuggire dalla sua linea temporale: dove è andato a finire dopo quella scena e cosa gli sia successo i fan lo scopriranno solo in Loki, una nuova mini-serie originale che i Marvel Studios stanno sviluppando per Disney+ ma che, a quanto pare, non era nei piani della compagnia di Kevin Feige.

Sebbene il furto del Tesseract da parte di Loki sembri effettivamente la soluzione perfetta per dare il via a questa nuova intrigante serie tv, durante il watch party di Endgame McFeely ha spiegato che l'aggiunta di quella scena si è trattata di una semplice coincidenza, e che dare un ruolo a Loki nel film non è stata la conseguenza di una richiesta dai piani alti. Potete trovare il post in calce all'articolo.

"No!", si legge nel Tweet, "abbiamo solo pensato che fosse un modo interessante per sconvolgere la rapina".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo agli ultimi dettagli su Loki, il cui debutto è previsto per il 2021.