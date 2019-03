Avengers: Endgame, nel trailer c'è un Easter Egg dedicato ai Fantastici Quattro?

Un utente Reddit dalla vista particolarmente aguzza ha scovato all'interno del secondo trailer di Avengers: Endgame quello che potrebbe essere un Easter Egg a base Fantastici Quattro.

Nel filmato, infatti, durante una delle sequenze con Scott Lang, è possibile notare un numero, 1064.

Secondo l'utente Reddit, di cui vi riportiamo il post in calce all'articolo, il numero è riconducibile ai Fantastici Quattro in un modo non solo molto preciso ma addirittura anche piuttosto calzante con la trama del film. La cifra infatti corrisponde ad Avengers n.10 del 1964 (10-64), albo in cui comparve per la prima Immortus, ovvero Nathaniel Richards della Terra-6311; dal momento che si tratta di un viaggiatore del tempo e il viaggio nel tempo all'interno del canone del Marvel Cinematic Universe è collegato al Regno Quantico di Ant-Man, la citazione sembra troppo precisa per essere casuale.

L'utente poi si lascia andare a considerazioni personali - secondo le quali Scott Lang potrebbe riuscire a fuggire dal Regno Quantico, nel quale è rimasto intrappolato come sappiamo alla fine di Ant-Man & The Wasp, proprio grazie a Nathaniel Richards - che ovviamente lasciano il tempo che trovano, ma bisogna quanto meno complimentarsi con lui per aver scovato quel numero e per averlo ricondotto ad una possibile origine. I Marvel Studios sono celebri per gli easter egg sottili al limite dell'invisibile, e non sarebbe così sorprendente se dovesse essere confermato prima o poi che quel numero faccia effettivamente riferimento all'albo a fumetti indicato dall'utente Reddit.

Certo è che le speculazioni sulla possibilità di vedere i Fantastici Quattro all'interno di Endgame sono quanto meno azzardate: è vero che l'acquisizione Disney-Fox è stata ufficialmente conclusa, ma quando il film è stato girato i Marvel Studios non avevano ancora il permesso di utilizzare quei personaggi, ragion per cui la percentuale di un cameo di Reed Richards, Sue Storm, la Cosa o la Torcia Umana sono pari allo zero.

Ma Kevin Feige è un uomo pieno di sorprese, e sicuramente quelle nascoste in Avengers: Endgame saranno molte più di quante sia lecito aspettarsi.