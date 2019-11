Avengers: Endgame, Nebula inizialmente doveva indossare il Guanto dell'Infiinito

Dopo aver scoperto versione alternativa della battaglia finale di Avengers: Endgame, dall'artbook del film è emersa anche una svolta differente per Nebula (quella del passato).

Nelle pagine di Marvel's Avengers: Endame - The Art of the Movie (via CinemaBlend), infatti, viene rivelato che la morte della figlia di Thanos sarebbe dovuta avvenire in tutt'altro modo: utilizzando il Guanto dell'Infinito per impressionare il padre.

"In Avengers: Endgame la Nebula del passato è stata uccisa dalla se stessa del futuro, ma la sua morte è stata pensata in maniera diversa in un altra versione del film" si legge all'interno dell'artbook. " In questo script, Nebula intercetta il guanto durante la grande battaglia finale del film. Volendo provare a suo padre, Thanos, di essere una grande guerriera, Nebula prova ad usare il guanto in prima persona - un riferimento alla miniserie di fumetti 'Il guanto dell'infinito', scritta da Jim Starlin. Questa Nebula perciò apprende di non essere abbastanza potente per utilizzare le Gemme e sopravvivere."

Come sappiamo, nella versione originale di Endgame la Nebula del passato viene uccisa dalla "vera" Nebula, che riesce a scappare dalla nave di Thanos dopo aver convinto la Gamora del passato. Voi cosa ne pensate? Avreste preferito vedere Nebula alle prese con il Guanto come nei fumetti di Starlin? Fatecelo sapere nei commenti.

