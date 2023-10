Avengers: Endgame, Natasha moriva oggi: i fan ricordano Black Widow sui social

I fan hanno celebrato su X l’anniversario di Avengers Endgame, e oggi, proprio il 16 ottobre, si celebra quello della morte “canonica” di Natasha Romanoff.

L’account One Take News ha pubblicato un post sul social x con dei frame di Avengers: Endgame per “ricordare la scomparsa” di Natasha Romanoff, ovvero Vedova Nera, morta nel film proprio il 16 ottobre 2023 con la caption “Natasha Romanoff muore canonicamente oggi”. Molti fan hanno risposto nei commenti o nelle citazioni partecipando a questo “ricordo”: “Non mi parlate né oggi né domani”, “mi manca tantissimo, “ci vediamo in un minuto””, “No, state mentendo, non è mai successo, in realtà si sta godendo la sua vita con gli altri Avengers e Yelena”.

Secondo alcuni fan invece, l’informazione fornita dall’account X è errata, e Vedova nera è in realtà morta nel 2014: “sono in disaccordo. Lei e Clint hanno viaggiato indietro nel tempo, nel 2014, e non si sa di preciso in quale giorno. Questo è il periodo in cui lei è morta”. Non è ben chiaro quindi il giorno effettivo in cui Vedova Nera è ufficialmente deceduta, e sicuramente la questione multiverso e viaggi nel tempo introdotta da Marvel non aiuta molto a chiarire il mistero.

