Avengers: Endgame, la morte di Vedova Nera è brutale nella scena alternativa

Uno dei momenti più significativi di Avengers: Endgame è stato senza dubbio la morte di Vedova Nera, che si sacrifica in modo da poter ottenere la gemma dell'anima che verrà poi prelevata da Occhio di Falco; tuttavia, la scena del suo sacrificio sarebbe potuta essere più brutale di come l'abbiamo poi vista su schermo.

Una versione alternativa della morte del personaggio era già stata discussa in precedenza sia dai registi che da Scarlett Johnasson, ma adesso la scena è visibile in tutta la sua gloria. La scena è molto più ampia di quella che poi abbiamo potuto vedere al cinema e mostra una visione completamente diversa dei registi Russo su questo decisivo momento della pellicola.

Come spiegato dal montatore Matthew Schmidt, in questa versione Occhio di Falco e Vedova Nera si trovano nel bel mezzo di una battaglia con l'armata di Thanos, che sta arrivando, quando Natasha si sacrifica per salvare l'amico. Questa versione è sicuramente più epica di quella definitiva e vede proprio Vedova Nera essere colpita più volte dalle armi dei nemici. Nella sequenza non ci sono dialoghi e il tutto rende il momento più tragico che eroico. Nella scena definitiva, infatti, una volta venuti a conoscenza che per ottenere la gemma dell'anima uno dei due si deve sacrificare, i due si combattono a vicenda, l'uno per salvare l'altro. Nella sequenza definitiva sono presenti diversi dialoghi volti a dare più profondità alla vicenda, ma il taglio è decisamente diverso da quello pensato in precedenza.

La Johansson aveva spiegato in precedenza, parlando proprio della scena alternativa, che questa "avrebbe potuto traumatizzare i bambini". La scena è quindi stata rigirata, anche perché i Russo pensavano che il film contenesse già abbastanza sequenze epiche. Gli sceneggiatori in seguito hanno rimpianto la scelta di inserirla nel secondo atto del film, ammetendo come non ci fosse abbastanza tempo per gli spettatori per prendere coscienza del lutto.