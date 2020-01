Avengers: Endgame è il migliore film d'azione ai Critics' Choice Awards

Durante la cerimonia dei Critics' Choice Awards che ha visto trionfare l'acclamato C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, Avengers: Endgame è stato premiato come migliore pellicola d'azione e per i migliori effetti speciali.

Battendo la concorrenza di 1917, Le Man '66 - La grande sfida, John Wick 3 - Parabellum e Spider-Man: Far From Home, il film-evento dei fratelli Russo ha dunque ottenuto il suo primo grande riconoscimento della stagione degli award in vista delle imminenti nomination agli Oscar, che però ricordiamo non essere legate in alcun modo all'accoglienza della critica.

Come per i CCA, la nomination ai VFX (ottenuta di recente anche ai BAFTA 2020) dovrebbe essere scontata anche per la prossima edizione degli Academy Award, come accaduto l'anno scorso per Avengers: Infinity War e sostanzialmente per tutti i film dei Marvel Studios.

Per quanto riguarda le altre categorie di genere, sono stati invece premiati Noi come migliore horror/Sci-fi, Dolomite is My Name come migliore commedia e Toy Story 4 come miglior film d'animazione.

Siete d'accordo con le scelte dei critici? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

Nel frattempo Endgame, che nei mesi scorsi ha superato Avatar per diventare il più grande incasso di tutti i tempi (senza tener conto dell'inflazione), continua a infrangere record anche in questi giorni: grazie alla riconfigurazione degli incassi provenienti dalla Cina, infatti, Endgame è diventato il primo film a raggiungere quota 2.8 miliardi al botteghino globale.