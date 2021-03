Avengers: Endgame è il miglior film sui supereroi di sempre? Sì, secondo uno studio

Superman, Spider-Man, Batman, gli Avengers... I personaggi che popolano il mondo dei supereroi sono davvero tanti e, soprattutto negli ultimi anni, tante sono le pellicole a essi dedicati. Ma sapevate che incoronata come la migliore tra queste è stata proprio Avengers: Endgame?

Un recente studio avrebbe infatti valutato diversi fattori, come le performance dei film al boxoffice, il responso ricevuto da critica e pubblico (per mezzo anche dell'IMDB audience rating e del Metacritic Score) e l'annual search volume (ricerche effettuate annualmente per data parola chiave), per determinare il Miglior Superhero Movie mai realizzato.

Analizzando e applicando tali criteri a 100 cinecomic, il film diretto dai Fratelli Russo (che fino a qualche giorno fa era anche il film dal più grande incasso di sempre al boxoffice) si è piazzato al primo posto della classifica con un punteggio di 78.67, mentre per contrasto, in ultima posizione troviamo The Toxic Avenger con uno score di 33.24.

Al secondo posto abbiamo invece un titolo DC, Joker di Todd Pihillips, mentre terzo e quarto posto sono occupati nuovamente da due film Marvel: Black Panther di Ryan Coogler e Avengers: Infinity War, sempre dei Russo.

Lo stesso studio si è poi occupato di realizzare un ranking delle case editrici di fumetti, che ha visto anche qui trionfare le due storiche rivali Marvel e DC, seguite poi forse un po' a sorpresa da Caliber Comics, classificatasi terza, e dalla nipponica Shueisha.

Qui di seguito potete trovare le prime 10 posizioni di entrambe le classifiche.

Top 10 Superhero Movies

1. Avengers: Endgame

2. Joker

3. Black Panther

4. Avengers: Infinity War

5. The Dark Knight

6. The Dark Knight Rises

7. The Avengers

8. The Incredibles

9. Incredibles 2

10. Wonder Woman

Top 10 Comic Book Publishers

1. Marvel Comics

2. DC Comics

3. Caliber Comics

4. Shueisha

5. Dark Horse Comics

6. Original

7. Rebellion Developments

8. Pacific Comics

9. Sega Sammy Group

10. Valiant Comics

