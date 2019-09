Avengers: Endgame, un meme svela la vera identità di NoobMaster69

Una delle sequenze più divertenti e soprattutto sorprendenti di Avengers: Endgame è stata la rivelazione di Bro Thor, ovvero un Chris Hemsworth ingrassato con trucco prostetico per mostrare il decadimento fisico e psicologico del Dio del Tuono cinque anni dopo la sconfitta di Avengers: Infinity War.

Nella scena, narrata dal punto di vista di Hulk e Rocket Racoon che, sorpresi anche loro dallo stato di Thor, evidentemente avevano perso i contatti con il loro ex compagno Avenger da parecchio tempo, raggiunge il suo apice quando dalla risata si passa al dramma (una cosa che Hemsworth è bravissimo a fare) al solo nominare la parola Thanos.

Prima del nome del villain di Josh Brolin però Korg (interpretato da Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok e del futuro Thor: Love & Thunder) menziona un altro temuto avversario del figlio di Odino, il videogiocatore Noobmaster69, che intuiamo sia stato una vera spina nel fianco di Asgard nei mesi precedenti.

Ebbene, questo perché in realtà Noobmaster69 altri non è che Loki, tornato a tormentare il suo amato/odiato fratellastro. O per lo meno è ciò che sostiene un divertentissimo meme sulla sequenza el film dei Russo, meme che è apparso per la prima volta su Reddit ed è diventato virale in pochissimo tempo. Potete trovarlo in calce all'articolo.

