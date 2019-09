Avengers: Endgame, un meme spiega perché Iron Man è il più forte di tutti

Negli oltre dieci anni del Marvel Cinematic Universe molti sono stati i dibattiti e le discussioni tra i fan su chi sia il supereroe più forte: c'è chi sostiene che sia Thor, chi è convinto che sia Hulk, ma un utente Reddit ha forse la risposta definitiva, con tanto di prove schiaccianti: il più forte è Iron Man.

In un subreddit dedicato agli Avengers, infatti, l'utente u/iam_sati ha postato una foto in cui mette a confronto Thanos, Hulk e appunto Tony Stark, mentre indossano il Guanto dell'Infinito. Come si può vedere, se i primi due emettono un urlo di dolore quando schioccano le dita, l'ultimo sembra invece straordinariamente calmo.

"Il vero EROE" è la didascalia a corredo dell'immagine.

Molti utenti hanno commentato il post, argomentando e discutendo sul significato della foto.

"Né Thanos né Hulk volevano morire, ma Tony ha accettato il suo destino" ha spiegato Linusplaysminecraft facendo riferimento all'apparente serenità di Iron Man.

"Ho letto da qualche parte una teoria dei fan secondo cui Thanos e Hulk hanno sofferto con il Guanto perché non sono abituati a provare dolore, a causa della loro immensa forza. Tony, essendo un semplice essere umano, ha dovuto affrontare il dolore per tutta la sua vita, quindi per lui il dolore è come un altro giorno in ufficio" è la spiegazione di TC_Buckeye.

L'immagine ovviamente va presa per quello che è, un semplice meme, ed è difficile che convinca a pieno tutti i fan. Certo è che Tony Stark col suo sacrificio in Avengers: Endgame si è guadagnato un posto speciale nel cuore degli spettatori.

Recentemente, intanto, è stato diffuso un video fan-made con un finale alternativo per Avengers Endgame. La Disney, inoltre, ha iniziato la campagna verso gli Oscar per il film. E voi siete d'accordo con i commenti degli utenti Reddit?