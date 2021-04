Avengers: Endgame, il mastodontico crossover Marvel dei fratelli Russo compie due anni

Sembra passata un vita, da quei momenti in sala gli uni vicini agli altri, pronti a entusiasmarsi per il capitolo conclusivo di una saga, quella dell'Infinito, che ci ha tenuti incollati più volte e a più riprese alle sedie della sala cinematografica per 11 anni, e invece dall'uscita di Avengers: Endgame sono appena passati due anni.

In mezzo una spietata Pandemia di Coronavirus con cui stiamo ancora facendo i conti oggi, nonostante la campagna vaccinale ormai iniziata da tempo. È il Thanos del nostro tempo, imparziale e pericoloso e da sconfiggere o indebolire una volta per tute, ma il fatto è che - oltre alla salute - il Covid-19 è costato e sta tutt'ora costando molto al mondo della cultura e dell'intrattenimento, specie in ambito cinematografico.



Due anni fa, eravamo tutti in fila per entrare in sala a goderci Avengers: Endgame, arrivando a quel magnifico e spettacolare e forse irripetibile showdown finale dei Vendicatori uniti contro l'esercito di Thanos con l'adrenalina a mille e gli occhi gonfi di commozione per il sacrificio di Iron Man, il più importante dell'intera storia del MCU. Oggi, invece, attendiamo fiduciosi il ritorno al cinema e quell'esperienza comunitaria che tanto ci manca.



Di nuovo vicini per godere delle stesse emozioni.



Per ricordare com'era, vi lasciamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame.