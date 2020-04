Avengers Endgame: l'easter egg a tema Iron Man che non avete mai notato

Avengers Endgame continua a ricevere premi nonostante sia passato quasi un anno dall'uscita, eppure non tutti i dettagli presenti nel maestoso film sono ancora stati svelati dai fan.

Per aiutarli, Marvel ha deciso di pubblicare su Twitter un'immagine contenente un easter egg davvero interessante: la scena rappresentata è quella in cui i supereroi, con indosso le nuove tute bianche, decidono di viaggiare nel regno quantico alla ricerca delle Gemme dell'Infinito.

Come ogni buon team che si rispetti, non importa se sportivo o musicale, anche i supereroi di casa Marvel decidono di augurarsi buona fortuna e di sostenersi a vicenda unendo i pugni. Il fatto è che il colore rosso dei guanti, il bianco degli avambracci e lo sfondo finiscono per formare l'immagine del reattore di Tony Stark, proprio quello che serviva ad Iron Man per dare energia alla tuta nel primo film. Il meccanismo era stato incastonato in un espositore da Pepper Potts, con la scritta: "La prova che Tony Stark ha un cuore".

Niente male, fratelli Russo, niente male. Eravate riusciti ad individuare il riferimento guardando il film? La foto è stata pubblicata in relazione ad un altro easter egg, stavolta appartenente al film Oceania, nel quale è possibile intravedere un riferimento ad un altro personaggio Disney. Intanto un fan ha ipotizzato di invertire i ruoli di Iron Man e Capitan America nel finale di Endgame , per ottenere un effetto sorprendente.