Avengers: Endgame, Marvel svela un dettaglio su Steve Rogers nel finale

Avengers: Endgame ha praticamente concluso la saga Infinity del Marvel Cinematic Universe e ha lasciato diversi fan con molte domande sul futuro del franchise ma anche sul film stesso dei fratelli Russo, che ha portato a conclusione alcune dinamiche riguardo ai personaggi principali. Ora Marvel ha rivelato un piccolo dettaglio su Steve Rogers.

La questione è legata all'età di Steve Rogers/Captain America alla fine del film, quando passa lo scudo di Cap a Sam Wilson/Falcon. A svelare il dubbio è stata Jen Underdahl, produttrice degli effetti visivi del film.

Nel corso di una chiacchierata con Wired Underdahl ha spiegato che per capire come creare l'aspetto di Steve Rogers si sono domandati come sarebbe stato il personaggio all'età di 106 anni.



"Come sarebbe un super soldato a 106 anni?". Jen Underdahl ha affermato che la risposta includeva la riduzione del collo, delle spalle e del profilo di Evans, per dargli il look 'da super soldato di 106 anni' che si vede nel film.

Steve Rogers è nato il 4 luglio 1918 e tecnicamente tutto questo avrebbe portato Steve all'età di 105 anni nel 2023, ovvero l'anno in cui si svolge la maggior parte di Endgame. In realtà considerando il tempo passato in ibernazione, in Endgame Rogers avrebbe 39 anni. Ovvero l'età che ha il personaggio quando torna indietro nel tempo da Peggy Carter. Quindi Steve nel 1948 a quel punto avrebbe 39 anni. E anche con tutte le complicazioni del viaggio del tempo e delle linee temporali sembra che 106 anni sia un'età piuttosto vicina a quella pensata per lavorare sul suo aspetto nel finale del film, come confermato dalla Marvel.

Nel frattempo i fan hanno notato un errore nella battaglia finale di Endgame e sono stati mostrati in un video gli sviluppi degli effetti speciali nel conflitto finale.