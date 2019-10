Avengers: Endgame, la Marvel ha rinunciato alla campagna Oscar per Robert Downey Jr.?

Con l'arrivo di ottobre siamo entrati in piena award season e quindi è tempo di preparare le campagne per i prossimi Premi Oscar e anche un film come Avengers: Endgame si sta attrezzando a dovere con i suoi For Your Consideration.

La Disney ha infatti lanciato la sua pagina For Your Consideration per le varie categorie che potrebbero ricevere una nomination ai prossimi Premi Oscar previsti per febbraio, ma a quanto pare c'è una vistosa omissione nella sua campagna mediatica: manca la casella per Robert Downey Jr. come possibile miglior attore protagonista.

In una precedente intervista, il co-regista di Endgame Joe Russo aveva dichiarato: "Non so se ho mai visto in vita mia una reazione del pubblico così globale a una performance di un attore come con quella di Robert Downey Jr. nel film. C'era gente che nelle sale iperventilava. Credo sia stata un'interpretazione molto profonda, soprattutto quando riesce a smuovere persone in tutto il mondo in quella maniera. Non avevamo mai visto niente del genere e se questa non merita un Oscar non so quale la meriti".

Nessun commento al momento da parte di Downey Jr. alla notizia di questa (provvisoria?) esclusione, ma intanto l'attore ha approfittato del compleanno di Gwyneth Paltrow pochi giorni fa per farle gli auguri via social. I due interpreti di Tony Stark e Pepper Potts sono comparsi per l'ultima volta insieme proprio in Avengers: Endgame.

Intanto la Marvel è già concentrata sui suoi prossimi progetti e sulla Fase 4 del suo universo cinematografico nonché sulle serie Disney+, ovvero: Black Widow (1 maggio 2020), The Falcon e The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021), What If ...? (estate 2021), Hawkeye (autunno 2021) e Thor: Love and Thunder 5 novembre 2021).