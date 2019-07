Avengers: Endgame: Mark Ruffalo ha provato a rovinare la scena d'addio di Bucky e Falcon

Nel corso di una recente intervista promozionale, le star Sebastian Stan e Anthony Mackie hanno parlato nel momento più drammatico vissuto sul set di Avengers: Endgame, il nuovo (e per il momento ultimo) capitolo del Marvel Cinematic Universe diretto dai fratelli Russo.

Parlando con Yahoo!, entrambi gli attori hanno concordato sul fatto che la scena d'addio di Captain America è stata resa più difficile da Mark Ruffalo, che ha preso la sua recitazione un po troppo sul serio.

"È stato divertente. La parte più difficile era Ruffalo, che ancora una volta, accidenti, era ingestibile!", ricorda Mackie. "Stava cercando di far funzionare la scena nel migliore dei modi, bisogna riconoscerglielo, ma ad un certo punto ho dovuto voltare le spalle alla cinepresa quando il mio personaggio diceva al suo: 'Forza, riportalo indietro!', perché ci stava dando davvero dentro ed era esilarante."

Stan si è preso gioco del suo amico e co-protagonista di Endgame, scherzando su come Ruffalo volesse rubare la scena ai due colleghi: "Si stava impegnando tantissimo per un'intera scena che in realtà neanche riguardava il suo personaggio."

I due hanno raccontato che alla fine non riuscivano a smettere di ridere per il modo in cui Ruffalo si agitava sullo schermo della machina del tempo che avrebbe dovuto riportare Cap nel presente. "Hanno dovuto tagliare, ad un certo punto, perché sullo sfondo c'eravamo noi due piegati in due dalle risate."

Sebastian Stan ed Anthony Mackie torneranno nei panni di Bucky e Sam in Falcon & The Winter Soldier, la prima serie tv Disney+ del MCU.

