Avengers: Endgame manterrà il record o Avatar tornerà in sala per riprenderselo?

Avengers: Endgame è diventato il re del box office, come ha scritto recentemente James Cameron nelle sue congratulazioni, ma è destinato a rimanere tale? Secondo un articolo di Forbes, Avatar potrebbe provare a tornare in testa con una nuova release.

Chiaramente non stiamo parlando di una vera a propria competizione: entrambi i franchise sono proprietà della Disney e perciò non hanno bisogno di prevalere sulla concorrenza. Detto questo, però, dobbiamo considerare avere nelle proprie fila il "più grande film di tutti i tempi" potrebbe fare più comodo alla saga di Cameron che alla Marvel.

Il Marvel Cinematic Universe è una priorità per la Casa di Topolino, è vero, però dopo l'acquisizione della 20th Century Fox la compagnia si è presa carico di distribuire - almeno secondo i piani iniziali - 4 film di un franchise che non si vede al cinema dal 2009 al contrario dell'inarrestabile MCU, che ormai può contare su un pubblico molto vasto e consolidato.

Presentare Avatar 2 come "il sequel del più grande film di tutti i tempi" avrebbe un impatto decisamente diverso sulla campagna promozionale del film, e in un'eventuale nuova release non sarebbe così complicato raccogliere i milioni che divideranno Avatar dall'incasso a fine corsa di Endgame.

Guardando i dati pubblicati da Forbes, infatti, possiamo notare che i ritorni in sala di classici come I predatori dell'arca perduta, Top Gun e Ghostbusters hanno generato più di 3 milioni ciascuno nei soli Stati Uniti - senza contare che la versione 3D di Titanic nel 2012 ha incassato 343 milioni in tutto il mondo; non è quindi difficili immaginare che una nuova release globale di Avatar possa superare Endgame e riprendersi la corona del box office.

A questo punto, la decisione spetta solamente alla Disney.