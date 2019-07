Avengers: Endgame, mancano appena 7 milioni di dollari per superare Avatar!

In tanti lo davano già per spacciato la scorsa settimana, dopo la re-release non aveva macinato a stretto giro gli incassi sperati, eppure Avengers: Endgame ha continuato a incassare altri milioni anche nell'ultimo weekend, avvicinandosi ancora di più al traguardo finale: superare Avatar come miglior incasso di tutti i tempi.

Le cifre si sono dimezzate rispetto alla scorsa settimana grazie a nuove entrate, che hanno portato Avengers: Endgame a raggiungere un incasso complessivo di 2,780,800,139 miliardi di dollari. È importante riportarlo fino all'ultima cifra perché questo significa che al cinecomic dei fratelli Russo mancano "appena" (sulla carta sì, ma praticamente è sono tantissimi) 7 milioni di 166 mila dollari per diventare ufficialmente il maggiore incasso di tutti i tempi, superando - almeno con questa cifra - di appena mille dollari il film di James Cameron.



Sembra una cifra davvero facile da raggiungere, ma non è proprio così, considerando che già quest'ultimo weekend Endgame ha incassato appena 2,8 milioni di dollari e osservando un pattern al ribasso. Questo significa che, se tutto andrà bene, il prossimo weekend potrebbero entrare tra i 2 milioni e i 2,5 milioni, quello dopo ancora meno e così via.



Difficile dire se riuscirà nell'impresa, ma una cosa è certa: sta combattendo con le unghie e con i denti per farcela.