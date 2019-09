Avengers: Endgame, i look per il viaggio nel tempo ispirati anche ai Guardiani

Continua ininterrotto il flusso di curiosità che riguardano Avengers: Endgame, anche a mesi di distanza dall'uscita del film e a settimane dal raggiungimento del record di film che ha incassato più di ogni altro nella storia del cinema, superando Avatar di James Cameron. Uno dei dettali importanti di Endgame riguarda il look dei Vendicatori.

In Avengers: Endgame gli Avengers sopravvissuti indossano delle nuove tute per compiere il viaggio nel tempo. In realtà gli attori non indossavano affatto quei costumi, aggiunti solamente in post-produzione. Tra i progetti grafici che riguardano quel look in particolare si è compreso come vi siano alcune ispirazioni e influenze della tecnologia dei Guardiani della Galassia.



A spiegarlo è stata anche Jen Underdahl, produttrice di effetti visivi di Marvel Entertainment:"Abbiamo molto presto provato a realizzare l'elmetto con la rete di ventilazione dei Guardiani della Galassia, che permettesse loro di viaggiare nel tempo. Ne abbiamo uno sviluppo iniziale, con quella specie di bolla intorno alla testa. Ma non appena abbiamo iniziato a vederlo comparire nel filmato i registi dicevano 'non credo che appaia tanto eroico quanto potrebbe sembrare'. Quindi siamo andati avanti e abbiamo sviluppato i caschi per la tuta".

Ecco che con il casco in stile Ant-Man si è raggiunti alla versione definitiva, nonostante inizialmente si fosse pensato di lasciare più esposti i volti, come per i Guardiani.

Ecco che il look finale prevede la rete che consente ai personaggi di respirare nello spazio e il casco di Ant-Man, creando un effetto visivo più emozionante.

Nel frattempo è stato trovato un nuovo errore in Endgame, segno che gli appassionati Marvel non smettono mai di vivisezionare ogni aspetto delle pellicole dell'MCU. Il film ha trionfato ai Saturn Award, assegnati qualche giorno fa.