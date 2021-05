Avengers: Endgame, un leak rivela il nuovo set LEGO dedicato allo showdown finale

Proprio di recente, LEGO ha ufficialmente rivelato il bellissimo set 76191 dedicato al portentoso Guanto dell'Infinito di Thanos, ma a quanto pare la società non ha terminato con le sorprese a mattoncini relative ad Avengers: Endgame dei fratelli Russo, dato che è in arrivo un altro set sulla Saga dell'Infinito.

Il set di cui stiamo parlando è relativo nientemeno che al portentoso showdown finale del crossover Marvel Cinematic Universe, in particolar modo guardando al quartier generale degli Avengers prima della distruzione per opera di Thanos, personaggio per altro presente nel set in tutta la sua grandezza, con tanto di doppia lancia alla mano.



Nel set ci sono inoltre una serie di Vendicatori: Captain America, Iron Man, Thor, Wanda Maximoff e Black Panther, tutti presenti per ridare vita in stile LEGO al prima e al durante la battaglia per la salvezza dell'Universo contro il Titano Folle. Parte del pacchetto è anche il mitico furgoncino di Ant-Man, quello dove è caricato il tunnel quantistico. Ad appoggiare invece Thanos troviamo la piccola figure dedicata a uno dei Chitauri.



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame. Fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo set LEGO lasciando un commento nella sezione apposita in calce alla notizia.