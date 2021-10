Avengers Endgame, Kevin Feige avrebbe voluto un finale diverso per il film!

Mentre vengono svelati nuovi retroscena sulle Gemme dell'Infinito, si ritorna a parlare del finale di Endgame. Il film degli Avengers datato 2019 ha segnato la fine per alcuni dei personaggi principali del franchise in tanti modi diversi, ma sembra che il piano iniziale di Kevin Feige fosse un altro.

In The Story Of Marvel Studios, libro pubblicato di recente, vengono svelati dei retroscena su alcune produzioni Marvel. Proprio tra queste pagine leggiamo un'intervista fatta a Joe Russo, co-regista di Endgame, che ha raccontato che inizialmente Kevin Feige avrebbe voluto far fuori i sei principali Avengers, in stile Toy Story 3. Il suo concept era 'salteranno tutti insieme in una fornace'. Una scelta che avrebbe portato con sé una forte carica emotiva, e regalato agli spettatori una fine catartica.

Tuttavia i fratelli Russo si sono subito opposti alla proposta, in quanto ritenevano che non ci sarebbe stato il tempo necessario per celebrare tutti i supereroi in questo modo. E, ricordiamolo, si tratta di pilastri delle prime fasi della Marvel, dunque sarebbe stato d'obbligo rendere onore adeguatamente alla loro fine nel film.

E in effetti, con questa scelta, i fratelli Russo ci hanno regalato proprio questo: un'opportunità per celebrare ogni eroe, con il passaggio di testimone di Steve Rogers e la scena del funerale di Tony Stark nel finale di Endgame.