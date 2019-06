Avengers: Endgame, Kevin Feige sull'unico personaggio LGBT: 'Ci apriremo molto di più'

Sappiamo che Avengers: Endgame, tra le altre cose, ha avuto anche il merito di introdurre nel Marvel Cinematic Universe il primo personaggio apertamente omosessuale, interpretato proprio da Joe Russo, co-regista del film.

A questo proposito, il ceo dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato di quella particolare scena iniziale del film, garantendo che nel suo universo cinematografico condiviso arriveranno altre personalità LGBT già dal prossimo futuro.

Nelle parole del produttore:

"A dire la verità quella scena non è mai stato pensata per mostrare il nostro primo personaggio omosessuale. Doveva essere solo una questione di sentimenti, una questione di vita, una questione di verità. E mi è piaciuto molto che uno dei nostri eroi più rappresentativi, Steve Rogers, Captain America, non battesse ciglio. Abbiamo una persona che racconta la sua verità, che è straziato per la sua perdita e che lotta per rimettere insieme la sua vita. Non abbiamo pensato quella scena per presentare al mondo il nostro primo eroe. Immagino che sia un primo riferimento, quindi è ovvio che riceva molta attenzione".

Ma il futuro del franchise includerà ogni genere di personaggio.

"Negli scorsi mesi non siamo stati timidi nel dire che sta arrivando una maggior inclusività", ha dichiarato Feige. "Posso garantire che già dal prossimo futuro ci saranno altri e soprattutto ben più importanti eroi LGBT nel MCU. Arriveranno presto."

