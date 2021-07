Avengers: Endgame, Kevin Feige su un'epica scena del film: 'Ora ha un nuovo significato'

Il 2020 è stato un anno difficilissimo per tutti a causa della pandemia, e il campo cinematografico non è stato certo meno soggetto alle sue conseguenze. Ma proprio da uno dei più grandi successi di botteghino, Avengers: Endgame, è arrivato un monito di speranza, come spiega anche Kevin Feige.

Il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige è recentemente tornato a parlare della clip virale girata al cinema di uno dei momenti clou di Avengers: Endgame, la scena di "Avengers... Assemble", di nella quale veniva mostrata la reazione pubblico in sala durante la sua visione.

"È stato incredibile. Durante il primo lockdown, nel mezzo della pandemia, quella clip registrata dal primo screening pubblico di Avengers: Endgame è diventata virale" ha raccontato al sito Rotten Tomatoes "E gli spettatori che mostravano tutto il loro entusiasmo per il momento'On your left', quando si sono aperti i portali, è stato davvero meraviglioso perché mi ha ricordato di Endgame l'anno precedente, credo che fossi in una di quelle sale quando lo hanno registrato, quindi quel sentimento era davvero speciale".

E ha aggiunto: "Ma quando è stato riproposto nel mezzo della pandemia, quando avevamo trascorso così tanto tempo nelle nostre case, lontano da altre persone, è stato un fantastico promemoria della comunità e delle esperienze condivise. E di certo stavamo tutti condividendo da lontano le nostre esperienze durante la pandemia, ma quella clip ha assunto un nuovo significato, anche su un piano personale per quanto mi riguarda. Non avevo solo il ricordo dell'anno precedente di tutto ciò che eravamo riusciti a fare con i Russo, il cast e tutti ai Marvel Studios con Endgame, ma anche la promessa di un futuro in cui saremmo tornati ancora al cinema insieme, e la speranza di poter vivere un'altra esperienza come quella".

E al cinema siamo tornati, e finalmente con un film dei Marvel Studios: Black Widow.