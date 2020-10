Avengers: Endgame, Katherine Langford sulla scena tagliata: 'È stata la scelta migliore'

I fan Marvel saranno sicuramente a conoscenza della scena tagliata con protagonista Katherine Langford (disponibile, tuttavia, nelle versioni home video del film), e si saranno anche chiesti cosa ne avrà pensato l'attrice quando ha scoperto che non sarebbe comparsa nel film... Beh, ecco la sua risposta.

L'attrice di 13 era stata ingaggiata per interpretare una versione adolescente di Morgan Stark, la figlia di Tony e Pepper, che il primo incontra all'interno della Gemma dell'Anima, ma l'unica scena in cui era presente non è stata aggiunta alla versione cinematografica del film, ma solo in seguito come contenuto speciale su DVD Blu-ray e su Disney+.

"Le persone continuano a chiedermi 'Oh, ti è dispiaciuto? Te la sei presa?' Ma la mia risposta è 'Qualsiasi cosa sia meglio per il film, per me va bene'. Perché alla fine preferisco aver avuto l'esperienza di essere stata parte [anche così] di un bel bel film, un film fatto bene, piuttosto che parte di un film in cui ero presente solo per far presenza, anche se non funzionava" ha affermato Katherine Langford ai microfoni di Collider "Nessuno vuole essere l'elemento messo a caso in un film. E io non sentivo affatto che fosse così, e nemmeno i Russo. Ma sapete, abbiamo realizzato questa bellissima scena, molto emotiva, qualcosa che secondo me era vero regalo per i fan, che credo sia il motivo principale per il quale è poi stata inclusa e alla fine diffusa in maniera ufficiale. È stato un piccolo extra per i fan he amano davvero la Marvel, una piccola delizia per loro da digerire".

"Ma arrivati alla fine del film non aveva poi molto senso tenerla, così mi hanno mandato un messaggio, e ho parlato con altre persone, e ho detto 'Ehi, qualsiasi sia la scelta migliore per il film a me va bene" ammette, e conclude dicendo "Sono contenta che le persone che lo volevano vedere abbiano chiesto di poterlo fare e siano state accontentate. E per me, sì, per essere parte di quel film, aver avuto l'opportunità di fare questa esperienza è stata onestamente la cosa più bella".

Avengers: Endgame è attualmente disponibile su Disney+.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.