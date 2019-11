Avengers: Endgame, Katherine Langford parla per la prima volta della sua scena eliminata

Grazie all'arrivo della piattaforma Disney+, la Marvel ha deciso di rendere disponibile la scena eliminata che in Avengers: Endgame vedeva protagonisti Katherine Langford e Robert Downey Jr. subito dopo la morte di quest'ultimo come Iron Man per sconfiggere Thanos e la sua armata.

Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attrice rivelazione della serie Netflix Tredici, ha parlato della paura degli ultimi mesi di poter spoilerare qualcosa riguardo al film Marvel: "E' strano perché sei costantemente terrorizzato dal fatto di poter spoilerare qualcosa. Voglio dire, sono un grande fan dei film Marvel e dei fratelli Russo, quindi quando la Marvel mi ha contattata per la parte della figlia di Iron Man per me è stato un grande onore. Alla fine la scena non è finita nel film e a livello creativo ha senso e mi va totalmente bene. Sono solo contenta di avere almeno il ricordo nella mia testa".

Proprio all'indomani dell'uscita di tale scena su Disney+, gli stessi fratelli Russo hanno spiegato il perché quel particolare e commovente momento della pellicola è stato alla fine tagliato dal montaggio finale visto al cinema: "C'era questa idea che Tony sarebbe andato in questo luogo metafisico e dove trovava la versione del futuro di sua figlia. L'intenzione era che la figlia del futuro lo perdonasse e gli desse la pace necessaria per andarsene. Era un'idea potente, ma il fatto è che era un film pieno zeppo di idee che avrebbero complicato tutto. Abbiamo mostrato la scena a un pubblico di prova e per loro risultò troppo confusa".

Anche gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely avevano poi aggiunto le loro motivazioni lodando però la performance della Langford: "Lei è stata grandiosa - ha detto Markus - era una scena davvero breve, molto più breve di quanto qualcuno voglia apparire in un film, ma a causa della sua natura siamo andati oltre, non è quel tipo di scena che potevamo spostare all'inizio del film, affaticava il ritmo della narrazione. Quindi l'abbiamo rimossa del tutto".

Per rivedere la scena in questione vi rimandiamo alla nostra news dedicata. Katherine Langford sarà presto protagonista in Cursed, nuova serie tutta al femminile di Netflix.