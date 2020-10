Avengers: Endgame, Katherine Langford orgogliosa:'Un'esperienza molto bella'

La star di Tredici, Katherine Langford, è stata scelta per interpretare Morgan Stark, figlia di Tony Stark, in Avengers: Endgame. L'attrice ricorda ancora oggi con grande entusiasmo e gioia l'esperienza sul set e il lavoro svolto al fianco di Robert Downey Jr., icona del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia le scene vennero tagliate nel montaggio.

"Tutto questo mi riporta un po' indietro, ma forse il giorno prima [delle riprese] o sul set, Robert Downey Jr. aveva un po' di giornalieri e ne abbiamo guardati alcuni solo per il contesto. Ma sì, è stato davvero bello essere su quel set e vedere un po' di ciò che era stato filmato prima che il resto del mondo lo vedesse".



Katherine Langford ha recitato anche in Cena con delitto - Knives Out:"Mi sono divertita così tanto a lavorarci. Ana, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Daniel Craig. Erano tutti incredibili. Era un film davvero speciale in cui recitare" ha confessato l'attrice.

"Mi sento molto grata per i progetti a cui ho partecipato sinora. E ho avuto una prima opportunità straordinaria. Sono sempre così grata di esser stata in grado di avere l'opportunità di fare un buon lavoro di cui sono orgogliosa. E poter lavorare con altre persone favolose, è davvero una sensazione molto surreale e qualcosa di cui sono sempre grata. Sono ancora molto giovane e ho molto da imparare e tanto da fare. Quindi non vedo l'ora di poter continuare ad imparare da brave persone" ha concluso.



