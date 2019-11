Avengers: Endgame, Karen Gillan vuole che i fan possano vedere gli script fasulli

Come molti di voi ricorderanno, al fine di evitare spoiler su Avengers: Endgame i fratelli Russo consegnarono ad alcuni membri del cast delle sceneggiature fasulle, con scene palesemente fake che non rispecchiavano in alcun modo la vera trama del film.

Ora che tutto il mondo ha visto l'opera, però, il compito di quelle sceneggiatura è stato adempiuto e Karen Gillan, interprete di Nebula, pensa che sarebbe divertente per i fan scoprire cosa c'era scritto.

"No, non sapevo cosa stesse succedendo su Endgame", ha ammesso Gillan su ComicBook.com durante la promozione del nuovo film Jumanji: The Next Level, in cui Gillan si riunisce con Dwayne Johnson e Jack Black. “Su Jumanji, mentre leggevo, ho capito tutto. Ma sapete, hanno scritto delle sceneggiature false per Avengers: Endgame, quindi quello che leggevo spesso non era quello che sarebbe finito nel film. Voglio vedere quella sceneggiatura trasformata in un film. Riuscite ad immaginarvelo?"

Sullo stratagemma dei copioni falsi, i Russo avevano dichiarato:



"È molto difficile quando il tuo compito è quello di personalizzare queste storie, personalizzare questi personaggi e in qualche modo portare tutta la tua energia creativa e collaborativa in un processo che dura molti, molti mesi - a volte più di un anno. E' una grande parte della tua vita. Quindi è molto difficile non parlare di queste cose nelle interviste, perché ci vivi così a lungo e le vivi così profondamente. Abbiamo sviluppato un processo in cui fai pressione sulle persone facendogli conoscere il meno possibile. In questo modo c'è meno responsabilità da sobbarcarsi, gli diciamo soltanto le cose che devono assolutamente conoscere. Rende tutto molto più facile."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad idee alternative per Captain Marvel e Iron Man e ad una storia alternativa di Thor in Infinity War.