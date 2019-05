Avengers: Endgame, Karen Gillan scopre la Coca-Cola di Nebula

Gli effetti della popolarità possono sorprenderti anche quando, ormai, dovresti averci fatto l'abitudine: Karen Gillan, la Nebula del Marvel Cinematic Universe, ci fornisce l'ennesima prova di ciò.

L'attrice ha postato sul proprio account Twitter la foto di una lattina di Coca-Cola raffigurante il volto della figlia di Thanos. Gillan a quanto pare non era consapevole della cosa, ed ha condiviso la foto con i suoi fan commentando con un incredulo "Nebula ha una lattina di Coca-Cola??"

Immediate le reazioni divertite dei fan Marvel. "Puoi sentire il vero gusto della redenzione", "Ragazza, questo è ciò che ti fa capire che ce l'hai davvero fatta!", "Nel caso non l'avessi ancora realizzato, questa è la prova che sei entrata negli annali della cultura pop! Il tuo personaggio ha una lattina di Coca-Cola! Congratulazioni!" sono alcuni dei commenti, insieme ad altri che segnalano all'attrice la presenza del faccione blu di Nebula anche sulla Coca-Cola in bottiglia.

Il successo di Avengers: Endgame non accenna ancora a fermarsi. Il film è ancora in programmazione nelle sale di tutto il mondo e l'entusiasmo sembra non voler ancora scemare. Ultimamente Mark Ruffalo ha condiviso un toccante video dedicato al Marvel Cinematic Universe, mentre pare che i cosplayer di ogni Paese abbiano amato il costume di Thor.