Avengers: Endgame, Karen Gillan rivela che una scena con Tony Stark è improvvisata

Nel corso di una recente intervista promozionale con l'Hollywood Reporter Karen Gillan, interprete di Nebula nel Marvel Cinematic Universe, ha svelato alcuni retroscena sulla realizzazione di Avengers: Endgame.

Nel film Marvel Studios, del quale si tornerà a parlare con più costanza nelle prossime settimane man mano che la stagione dei premi entrerà nel vivo, l'attrice ha svelato che una sequenza fra Tony Stark e Nebula è stata totalmente improvvisata: stiamo parlando della sequenza iniziale, in cui il personaggio della Gillan e quello interpretato da Robert Downey Jr. ammazzano il tempo con un gioco da tavolo.

“Se non ricordo male è stata una mia idea, ma quella scena fu improvvisata. E ho anche vinto!" ha detto l'attrice ridendo."

Nebula è stato uno dei personaggi più apprezzati dell'ultimo film dei fratelli Russo - abbiamo lodato il suo arco narrativo nel nostro saggio sulle tre migliori scene di Endgame - e il merito è stato in gran parte dell'attrice, che ha dovuto plasmare la sua interpretazione pur non avendo la sceneggiatura completa.

"E' stato un lavoro molto complesso, soprattutto perché quasi nessuno aveva la sceneggiatura completa. Il modo in cui abbiamo differenziato le due Nebula è stato chiamandole Nebula buona e Nebula cattiva. Avevo moltissime domande sul viaggio nel tempo e cose del genere. I registi hanno davvero saputo come gestirmi, mi hanno aiutata a non deragliare. davvero tenuto in pista. Erano dappertutto e riuscivano a farmi recitare una scena dicendomi solo ciò che era indispensabile che io sapessi. Quando ho guardato il film intero, ho pensato: 'Oh, mamma, ora tutto ha un senso'".

