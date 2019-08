Avengers: Endgame, Jon Favreau su Robert Downey Jr.: 'Un amico e un genio, potrei odiarlo'

Nel corso di una recente intervista promozionale durante la quale ha anche parlato del suo futuro ritorno nel Marvel Cinematic Universe, il regista Jon Favreau ha parlato della carriera di Robert Downey Jr. dopo Avengers: Endgame.

Queste le parole di Favreau:

"Non ho idea di cosa stia pensando di fare Robert dopo Endgame, ma è meglio che decida di esordire nella regia di un film altrimenti lo odierò per sempre e smetterò di essere suo amico. È la più grande stella del film più grande di tutti i tempi. Ce l'ha fatta. Quindi ora è meglio che si metta a fare cose che ama fare. Perché se non riesci a fare ciò che ami, come ispirerai tutti gli altri là fuori che stanno iniziando la loro carriera? Ha molta passione. È un artista: capisce l'arte visiva, capisce la musica. Penso che sarebbe un inferno di regista. Spero di avere una parte se deciderà mai di dirigere perché voglio mostrargli come ci si sente ad essere l'attore di un regista-attore. Voglio restituirgli l'altro lato di quell'equazione."

Cosa ne pensate? Vorreste vedere Robert Downey Jr. passare dietro la cinepresa, magari proprio per i Marvel Studios di Kevin Feige, che tanto gli hanno dato in questi anni? Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale Everycult su Iron Man.