Avengers: Endgame, Joe Russo sul personaggio del MCU più difficile da interpretare

Mentre Avengers: Endgame si prepara arrivare in Italia con la sua edizione home video, il co-regista Joe Russo è tornato a parlare del grande impegno delle star del MCU per rendere su grande schermo tutta la complessità dei loro personaggi.

Intervistato da Mens' Journal, infatti, Russo ha spiegato che il Captain America di Chris Evans è stato "uno dei ruoli più difficili che puoi chiedere a un attore di interpretare. Sta trasmettendo integrità e forza morale, rendendolo allo stesso tempo complesso e interessante. Può essere davvero difficile."

Il regista sa sicuramente di cosa parla avendo diretto in prima persona insieme al fratello Anthony anche Captain America: Civil War e Captain: The Winter Soldier, e stando alle parole di Evans interpretare Steve Rogers ha avuto un impatto anche sulla sua vita personale.

"Quando interpreti un personaggio da tanto tempo inizi a vedere dei parallelismi tra cosa sta passando il personaggio e cosa sta accadendo a te stesso" ha detto l'attore. "Inizia a guardare i tuoi problemi attraverso gli occhi di qualcuno che potrebbe affrontarli meglio di come faresti tu."

Per l'attore è stata molto dura abbondare Cap dopo aver girato la sua ultima scena di Avengers: Endgame: "E' stato come diplomarsi" ha proseguito Evans. "Per tutto l'ultimo mese di riprese andavo a lavoro con un po' di calore, nostalgia e gratitudine. Arrivato all'ultimo giorno, stavo frignando. Piango molto facilmente, ma stavo decisamente frignando."

In attesa di rivedere Endgame in formato digitale dal 14 agosto e in versione DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD dal 4 settembre, vi ricordiamo che al Comic-Con della scorso luglio i Marvel Studios hanno già annunciata l'intera Fase 4 del MCU.