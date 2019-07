Avengers: Endgame, Joe Russo odia Tony Stark? E' polemica sul web

Nelle ultime ore il popolo del web è insorto per alcune dichiarazioni piuttosto scomode su Tony Stark attribuite a Joe Russo, co-regista di Avengers: Endgame.

Le parole in questione, che potete trovare in calce all'articolo, sarebbero state:

"Voglio essere onesto. Quando ho sentito Tony Stark definirsi un “miliardario, playboy, filantropo” nel primo Avengers ho deciso sin da quel momento che sarebbe morto in Endgame. So che è amato da molti, ma non da me. Doveva andarsene."

Come potete vedere la frase è presentata come una citazione di Joe Russo, lanciata in diretta al The Tonight Show, e ha scatenato l'ira di diversi fan. Il problema è che il regista non ha mai dichiarato cose del genere, come ha specificato lui stesso su Twitter per calmare le acque.

"Per la cronaca, queste parole sono completamente false. Si tratta di ovvie falsità profondamente ridicole. In realtà volevo Tony morto in Civil War", ha scherzato Joe Russo.

Per alcune ore la bufala è stata reputata vera da molti fan, che ovviamente hanno reagito nelle maniere più disparate. Ci eravate cascati anche voi? Non siate timidi e confessatevi nella sezione dei commenti!

Per altre informazioni, vi rimandiamo ad un grosso indizio su Endgame nascosto in Ant-Man e a tutti gli annunci della Fase 4 del MCU presentati in occasione del Comic-Con 2019.