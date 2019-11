Avengers: Endgame, Joe Russo ha interpretato Thanos nelle scene con Nebula

La presenza scenica di Thanos è stata resa possibile anche grazie alla performance in motion capture di Josh Brolin, ma la star di Non è un paese per vecchi non è stato l'unica a vestire i panni del Titano durante le riprese.

Ospite al Comic Con di Parigi, infatti, l'interprete di Nebula Karen Gillan ha rivelato di aver girato le sue scene di dialogo con Thanos insieme a Joe Russo, che ha diretto la pellicola insieme al fratello Anthony.

"Vi racconto una storia divertente su Joe Russo. Mentre stavamo filmando Endgame, non potevamo avere Josh Brolin per le mie scene con Thanos, così lo ha interpretato Joe." ha detto l'attrice (via Comicbook). "È stato divertente girare la scena, recitando con uno dei registi del film, e lui indossava solamente i suoi vestiti con un grande cartonato di Thanos fissato in alt in modo che guardassi alla giusta altezza. Ho pensato che fosse surreale."

Nel film la Gillan ha dovuto confrontarsi anche con se stessa, visto che Nebula ha avuto a che fare anche con la sua versione passata: "Mi è piaciuto molto perché la vecchia Nebula rappresentava l'inizio del personaggio nei Guardiani della Galassia. Era davvero crudele e malefica, e poi ho potuto integrare con la nuova Nebula, che in una scena ha mostrato tutta l'evoluzione del personaggio, e mi è davvero piaciuta."

Conclusa l'Infinity Saga, il MCU è pronto a tornare con la Fase 4 dal prossimo maggio con l'uscita di Black Widow. Ma state tranquilli, Bob Iger ha assicurato che gli Avengers torneranno.