Avengers: Endgame, Joe Biden è Captain America in un virale video sulle elezioni USA

Tra i tanti contenuti e meme dedicati alle elezioni presidenziali USA, la cui sorte si sta decidendo proprio in queste ore, ha fatto il giro del web un montaggio ispirato ad Avengers: Endgame che vede Joe Biden nei panni di Captain America mentre affronta Donald Trump/Thanos.

A partire dall'iconica scena dei portali ("Avengers, assemble!"), un utente ha riunito tutti i principali membri del Partito Democratico americano e alcuni dei maggiori oppositori del presidente uscente per raffigurare la sempre più imminente vittoria di Biden, la quale sembra ormai solo una questione di tempo. Con grande sorpresa del graphic designer che lo ha realizzato, il video in questione ha superato i 390 mila like e 190 mila retweet.

Tra questi troviamo Barack Obama come Black Panther, Stacey Abrams come Okoye, Kamala Harris come Falcon, Bernie Sanders come Doctor Strange, Cory Booker come Drax, Elizabeth Warren come Mantis, Beto O’Rourke come Star Lord, Pete Buttigieg come Spider-Man, Alexandria Ocasio-Cortez come Captain Marvel, Ilhan Omar come Shuri, Nancy Pelosi come Wasp, Michelle Obama come Gamora e Greta Thunberg come Pepper Potts.

Da notare anche il riferimento ai voti espressi per posta, che essendo stati scrutinati in ritardo rispetto a quelli tradizionali hanno sovvertito il vantaggio iniziale di Trump in diversi stati chiave come Wisconsin, Michigan e Pennsylvania.

Prima delle elezioni, lo ricordiamo, reali interpreti degli Avengers come Chris Evans, Scarlett Johansson e Mark Ruffalo hanno offerto il loro supporto a Joe Biden.