Avengers: Endgame, Joe ed Anthony Russo al governo: 'Temiamo per il futuro del cinema'

Quella cinematografica è una delle industrie più colpite dalla crisi derivata dall'emergenza coronavirus: le misure di sicurezza e la quantità sempre più risicata di release stanno velocemente affossando un settore già in grave difficoltà. A parlare della questione sono stati ora anche i registi di Avengers: Endgame, Joe ed Anthony Russo.

I due registi, insieme a colleghi come Zack Snyder e Taika Waititi, figurano infatti tra i firmatari di una lettera indirizzata al governo statunitense per chiedere di varare un piano che possa restituire un po' di speranza alle sale cinematografiche sempre più in crisi.

"L'esperienza in sala è uno dei cardini dello stile di vita americano. 268 milioni di persone in Nord America sono andate al cinema lo scorso anno, hanno riso, hanno pianto, hanno sognato e si sono commosse insieme. Il cinema è un luogo che unisce e in cui i più talentuosi storyteller della nostra nazione possono mostrare i loro lavori. Ogni aspirante regista, attore o produttore sogna di portare il suo film sul grande schermo, un'esperienza insostituibile che rappresenta l'apice di questo lavoro" si legge nella lettera.

I registi proseguono: "Al di là del loro impatto culturale, i cinema sono degli enormi moltiplicatori economici. Oltre ai 150.000 impiegati che lavorano nei nostri cinema, l'industria dà lavoro a milioni di persone che lavorano in produzione, nella distribuzione, ma anche nei ristoranti che si trovano intorno alle sale. Inoltre quella del cinema è un'azienda leader nell'offrire lavoro a categorie sottorappresentate, come persone disabili, anziani o giovani alla prima esperienza. Quella del cinema è un'industria essenziale che rappresenta il meglio che l'America abbia da offrire per talento e creatività. Ma oggi noi temiamo per il suo futuro".

