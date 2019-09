Avengers: Endgame, Jeremy Renner pubblica una meravigliosa foto inedita di Ronin

In attesa di rivederlo in azione nella serie televisiva Occhio di Falco per il servizio di streaming on demand Disney+, l'attore Jeremy Renner è comparso su Instagram pubblicando una meravigliosa foto inedita di Ronin, nuova identità che Clint Barton ha assunto nel corso di Avengers: Endgame.

Come al solito, potete vedere la foto in calce all'articolo.

Jeremy Renner, lo ricordiamo qualora ce ne fosse bisogno, tornerà nei panni di Clint Barton nella mini-serie tv che vedrà protagonista Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop. Lo show, che sarà l'ultimo capitolo per piccolo schermo della Fase 4 del MCU, arriverà nell'inverno 2021, a poche settimane dal rilascio di Thor: Love & Thunder, che invece sarà l'ultimo progetto destinato alla sala cinematografica.

Ad oggi non sono noti molti dettagli sulla storia che verrà raccontata nella mini-serie, ma sappiamo che Renner interpreterà Barton sia nel presente post-Avengers: Endgame, nel quale è tornato alla sua identità di Occhio di Falco e vive in tranquillità insieme alla sua ritrovata famiglia, sia nei cinque anni passati tra Infinity War ed Endgame, nei quali ha girovagato per il mondo uccidendo criminali sotto la maschera di Ronin.

Nella storyline principale ambientata nel presente, comunque, Clint dovrà trovare un sostituto a cui passare il suo arco e le sue frecce, e lo individuerà in una ragazza chiamata Kate Bishop, destinata a diventare la nuova Occhio di Falco.