Avengers: Endgame, James Gunn ha deciso il destino di un suo personaggio

Uno dei momenti più sconvolgenti di Avengers: Infinity War, ancor prima dello scioccante finale della pellicola dei fratelli Russo, è stato certamente il destino riservato a uno dei personaggi principali appartenenti al mondo dei Guardiani della Galassia, che per la prima volta incontrano il resto del gruppo Marvel.

Stiamo ovviamente parlando della morte di Gamora, uccisa a circa metà film in quanto sacrificio estremo di Thanos per ottenere l'ambita gemma dell'anima e completare così la sua raccolta. Dopo vari rumor e indiscrezioni, James Gunn ha finalmente confermato personalmente di essere stato coinvolto nella decisione di eliminare il personaggio, il cui debutto lo si deve proprio al regista nel primo Guardiani della Galassia, uscito nel 2014. Quindi, anche se il pubblico rimase certamente scioccato da questa morta, Gunn ne era perfettamente consapevole quando il film arrivò nelle sale di tutto il mondo.

Alla domanda se il regista avesse preso parte o meno alla decisione di eliminare il personaggio nel film, Gunn ha risposto senza esitazioni: "Sì, ne abbiamo discusso molto". Questo ovviamente rientra perfettamente nel modo di lavorare dei Marvel Studios, basti pensare che anche Scott Derrickson fu contattato per le parti riguardanti Doctor Strange e così via... Questo perché Guardiani della Galassia Vol. 3 era già in fase di scrittura all'epoca delle riprese degli ultimi due film sugli Avengers e Gunn avrebbe dovuto essere al corrente di quanto accade ai suoi personaggi per poter scrivere liberamente il suo ultimo capitolo.

Ricordiamo che Gunn si rimetterà al lavoro al servizio dei Marvel Studios una volta completata la post-produzione di The Suicide Squad nella quale è attualmente impegnato da casa per la Warner/DC Films. Guardiani della Galassia Vol. 3 non dovrebbe arrivare in sala prima del 2022-23, visto anche lo slittamento delle varie uscite al cinema causa pandemia.