Avengers: Endgame, Jackson A. Dunn racconta la sua esperienza sul set

Lo abbiamo visto al cinema come protagonista di Brightburn - L'Angelo del male, ma il giovane Jackson A. Dunn ha fatto un'apparizione anche in Avengers: Endgame. Il sedicenne attore ha raccontato la sua esperienza sul set dei fratelli Russo, e l'atmosfera di segretezza che avvolge tutti i progetti Marvel.

Nell'ultimo capitolo della saga dei Vendicatori, Dunn interpreta un giovanissimo Scott Lang (Ant-Man) in uno dei "viaggi nel tempo" che caratterizzano il film. Sul set, a quanto emerge da un'intervista in esclusiva con Comicbook Movie, la segretezza delle informazioni era tale da confondere il ragazzo, che non riusciva a capire nemmeno in quale film stesse recitando.

"Non ne avevo letteralmente idea" ha rivelato. "Sapevo di interpretare il personaggio di Ant-Man. Ho pensato che forse il film era Ant-man and The Wasp poiché qualcuno indossava quella giacca sul set, ma Paul Rudd mi ha detto di averlo già finito. Poi ho pensato a Infinity War, ma sono stato invitato a una proiezione per il cast e la troupe ad Atlanta e non potevo andarci perché stavo girando Brightburn. A quel punto ho pensato che mi avessero tagliato dal film, o che avessi girato un film di cui ancora nessuno conosceva il titolo."

Così Jackson A. Dunn è rimasto per molto tempo in attesa, senza sapere di essere in Avengers: Endgame. "Non sapevo di esserci fin quando non l'ho visto!"

Ma almeno durante il provino, il ragazzo sapeva di essere in lizza per un film del MCU? "Non sapevo che fosse un film Marvel! Hanno una copertura completa, sono super segreti. Ci sono dipendenti che vengono licenziati per aver fotografato un fiore sul set a un miglio di distanza da dove stanno girando, è pazzesco..."

Anche un'altra comparsa ha rivelato recentemente di non sapere di essere in Avengers: Endgame.