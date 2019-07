Avengers: Endgame è ispirato ad Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

Parlando con i colleghi d'oltreoceano di Comic Book, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno rivelato di essersi ispirati ad Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban per il concetto di viaggio nel tempo.

Nelle parole dei due autori:

"Quel terzo film della saga, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, c'è quella scena in cui una pietra rompe un vaso. Tu non capisci perché e la scena va avanti e non toglie nulla alla narrazione. Quindi quando torni indietro e ti rendi conto che l'hanno lanciato da soli, è un grandissimo colpo di scena."

Markus e McFeely hanno continuato con altri paragoni:

"Prima di iniziare a scrivere il film abbiamo guardato sia Ritorno al Futuro e Ritorno al Futuro 2, in particolare. Se vuoi seguire le 'regole' del il viaggio nel tempo, diciamo così, normale, Ritorno al Futuro è un must. Tutti pensano che sia così che funziona il viaggio nel tempo perché è un film fantastico, forse il migliore del suo genere. Se lo avessimo fatto, se avessimo seguito la regola del 'cambiare il passato per cambiare il futuro', avremmo dovuto farlo per sei volte. Non avremmo avuto modo di seguire una storia del genere. Sarebbe stata solo una follia esponenziale."

