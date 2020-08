Avengers: Endgame, su Instagram altre inedite foto dei protagonisti dietro le quinte

Uscito al cinema lo scorso anno, Avengers: Endgame ha stracciato un record dopo l'altro ai botteghini, diventando il film di maggiore incasso nella storia del cinema. Oggi l'ultimo capitolo della saga dei Vendicatori è uno dei titoli di punta del catalogo Disney+, e l'account Instagram della piattaforma streaming gli ha recentemente reso omaggio.

Disney+ ha pubblicato nei giorni scorsi le immagini di alcuni dei protagonisti di Avengers: Endgame sul set del film. Come si può vedere anche in calce alla notizia, si riconoscono Robert Downey Jr (Iron Man), Mark Ruffalo (Hulk) e Chris Hemsworth (Thor, qui nella famosa versione grassoccia e trasandata), in posa davanti al logo degli Avengers.

I fan del Marvel Cinematic Universe attendono adesso l'uscita di Black Widow, lo stand alone su Natasha Romanoff che avrà per protagonista Scarlett Johansson. L'uscita del film, inizialmente prevista per maggio, è stata ritardata a causa del lockdown ed è ora in programma per novembre. Dopo la scelta di Disney di pubblicare Mulan in anteprima su disney+ a 29,99 dollari, però, qualcuno inizia a pensare che anche Black Widow uscirà in streaming prima che nelle sale.

