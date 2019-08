Avengers: Endgame: iniziato il We Love You 3000 Tour dei fratelli Russo, guardate i gadget

Come promesso i registi di Avengers: Endgame Anthony e Joe Russo sono partiti zaino in spalla per il We Love You 3000 Tour, un viaggio promozionale per gli Stati Uniti in occasione del lancio dell'edizione home-video del loro ultimo film.

In realtà il tour è iniziato ufficialmente proprio il giorno stesso del suo annuncio dal palco del San Diego Comic Con e giungerà al termine il prossimo weekend in occasione dell'inizio della D23 Expo: nel mezzo sette tappe, ma dall'evento organizzato a Cleveland (la città natale dei registi) e tenutosi nei giorni scorsi sono trapelate alcune foto che mostrano tre importanti gadget che i due autori si stanno portando appresso per tutto il Paese.

Si tratta, come potete vedere nella galleria in calce all'articolo, dello scudo frantumato di Captain America, dell'elmo di Iron Man e del martello Mjolnir di Thor (e Cap).

I presenti parlano di fiumi di fan e code folli per presenziare all'incontro con i due fratelli, file che sarebbero iniziate addirittura dalla mezzanotte della sera prima e che non si sono sfoltite neppure dopo le insistenti piogge dell'Ohio. Tra i gadget anche Avengers: Endgame Pop Vinyl Action Figures e spille e poster personalizzate con l'hashtag #WeLoveYou3000 Tour.

Per altre informazioni su Avengers: Endgame leggete una teoria sul viaggio nel tempo che lega Tony e Peter e le prime concept art per Professor Hulk.

In Italia Endgame arriverà in home-video dal 4 settembre.